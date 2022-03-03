ننشر مواعيد صرف مرتبات شهر مارس الجاري لموظفي الحكومة



كتب- مصطفى عيد:

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2022 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

ووزعت الوزارة جهات الصرف على يومين، إلى جانب 3 أيام إضافية يمكن خلالهما الصرف لأي جهة لم تصرف مرتبات موظفيها خلال اليومين الأولين.

وذكر طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، في بيان سابق لوزارة المالية، أنه تقرر بدء صرف مرتبات شهر مارس للعاملين في 33 وزارة وهيئة يوم الأربعاء 23 مارس، ثم بدء صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة يوم الخميس 24 مارس، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 27 و28 و29 مارس.

جهات صرف يوم 23 مارس

الوزارات: الصحة، والتضامن الاجتماعي، التموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والبيئة، والسياحة، والبترول، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية).

مديريات الخدمات بالمحافظات: الشئون الصحية، التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق.

الهيئات المستقلة والجهات: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

جهات صرف يوم 24 مارس

الوزارات: التعليم العالي، والتنمية المحلية، والعدل، والكهرباء، والتخطيط، والاستثمار، والتعاون الدولي، والتربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمة والاقتصادية).

مديريات الخدمات بالمحافظات: التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة، ودواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات.

الهيئات المستقلة والجهات: القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى.

أيام 27 و28 و29 مارس

جميع الوزارات والجهات التي لم تصرف مرتبات عامليها خلال اليومين السابقين.