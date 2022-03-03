أسعار الحديد في 7 شركات بعد رفعها مع بداية مارس

كتبت- شيرين صلاح:

شهدت أسعار حديد التسليح ارتفاعًا بين 500 وألف جنيه للطن بالأسواق، وذلك اعتبارا من بداية الشهر الجاري، بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وفقا لقول أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأضاف الزيني، أن تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا رفعت أسعار الحديد بالمصانع الاستثمارية مع زيادة الطلب خلال الفترة الحالية بالسوق المحلي، والتخوفات من حركة الشحن.

ويرصد مصراوي أسعار حديد التسليح تسليم أرض المصنع في 6 شركات بعد الزيادة الأخيرة في سعر الطن، بحسب رئيس شعبة مواد البناء.

سعر الطن بشركة حديد عز: 15500 جنيه، بزيادة 500 جنيه.

سعر طن الحديد بشركة بشاي: 14200 جنيه، بزيادة 800 جنيه.

سعر طن الحديد بشركة حديد المصريين: 16100 جنيه، بزيادة 500 جنيه.

سعر طن الحديد بشركة الجارحي: 16100 جنيه، بزيادة ألف جنيه.

سعر طن الحديد بشركة عنتر: 15400 جنيه، بزيادة 500 جنيه.

سعر طن الحديد بشركة المراكبي: 15900 جنيه، بزيادة 800 جنيه.

سعر طن الحديد بشركة عياد: 16 ألف جنيه، بزيادة 500 جنيه.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.