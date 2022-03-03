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"حديد عز" ترفع سعر طن الحديد 500 جنيه

11:16 ص الخميس 03 مارس 2022
"حديد عز" ترفع سعر طن الحديد 500 جنيه

أسعار الحديد

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كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن شركة حديد عز رفعت سعر طن الحديد بنحو 500 جنيه، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس.

ووفقا لقول الزيني، وصل سعر طن الحديد بشركة حديد عز تسليم أرض المصنع إلى 15500 جنيه.

كما زاد سعر طن الحديد بشركة عنتر بنحو ألف جنيه للطن، وشركة حديد المصريين بنحو 500 جنيه، اعتبارا من اليوم، وفقا لقول الزيني.

ووفقا لقول الزيني فإن سعر طن الحديد تسليم أرض المصنع بشركة حديد المصريين يصل إلى 16100 جنيه، وسعر طن الحديد بشركة عنتر تسليم أرض المصنع إلى 15400 جنيه.

وكان سعر طن الحديد بشركة الجارحي ارتفع 650 جنيها خلال الأسبوع الجاري، وفقا لقول الزيني في وقت سابق.

ووفقا لقول الزيني، فإن سعر الطن تسليم أرض المصنع بشركة الجارحي ارتفع إلى 15750 جنيه مقابل 15100 جنيه قبل الزيادة.

وذكر الزيني أن متوسط سعر طن الحديد في الشركات تسليم أرض المصنع حاليا يتراوح بين 15400 و16100 جنيه بشكل عام.

ومتوسط سعر طن الحديد للمستهلك في الأسواق يصل إلى 16 ألف جنيه، بحسب رئيس الشعبة.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

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