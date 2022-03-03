تراجع الطماطم والخيار.. أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار كيلو الطماطم والخيار 50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس.

بينما ارتفع سعر كيلو الكوسة 50 قرشا، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.25 و3.75 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

البطاطس بين 3.5 و4.5 جنيه.

البصل بين 1.5 و2.75 جنيه.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 14 و20 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 6 و9 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الملوخية بين 7 و10 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.