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ارتفاع البوري والبلطي.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

10:04 ص الخميس 03 مارس 2022
ارتفاع البوري والبلطي.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

أسعار الأسماك

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كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 26 و28 جنيهًا.
كما صعد سعر كيلو البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 36 و43 جنيهًا.
وزاد سعر كيلو الجمبري 30 جنيها ليتراوح بين 90 و160 جنيهًا.
وهبط سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا.
واستقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح بين 35 و65 جنيهًا.
وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، وسجل سعر السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.
سعر السمك اليوم سوق العبور أسعار الأسماك

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