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هبوط كبير في سعر الذهب اليوم الخميس بمصر مع بدء التعاملات

09:49 ص الخميس 03 مارس 2022
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم الخميس بمصر مع بدء التعاملات

أسعار الذهب

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كتبت- شيرين صلاح:
هبط سعر الذهب اليوم الخميس في مصر خلال التعاملات، وتراجع الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، بسبب انخفاض المعدن عالميا.
وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسبوع الماضي، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 561 جنيها للجرام.
وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 721 جنيها للجرام.
وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 842 جنيها للجرام.
وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 962 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب قفز سعر الجنيه الذهب إلى 6736 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الخميس، إلى 1927 دولارا للأوقية، في الساعة 9:28 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
سعر الذهب اليوم أسعار الذهب الجنيه الذهب أوكرانيا وروسيا

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