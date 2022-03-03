أسعار النفط تواصل الارتفاع وتبلغ أعلى مستوى في 9 سنوات

كتبت – شيماء حفظي:

واصلت أسعار النفط صعودها اليوم الخميس، مع ارتفاع خام برنت فوق 118 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوى في 9 سنوات.

ووفقا لرويترز، أثار تعطل التجارة ومشكلات الشحن من العقوبات الروسية بسبب الأزمة الأوكرانية مخاوف بشأن الإمدادات ، في حين تراجعت مخزونات الخام الأمريكية إلى أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 118.22 دولارًا للبرميل ، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2013. وبلغ العقد 116.60 دولارًا للبرميل ، مرتفعًا 3.67 دولار أو 3.2٪.

سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوى في 11 عامًا عند 114.70 دولارًا للبرميل وبلغ 113.01 دولارًا للبرميل ، بارتفاع 2.41 دولار أو 2.2٪.

جاءت المكاسب في أعقاب الجولة الأخيرة من العقوبات الأمريكية على قطاع تكرير النفط الروسي والتي أثارت مخاوف من احتمال استهداف صادرات النفط والغاز الروسية في المستقبل

وحتى الآن، لم تصل واشنطن إلى حد استهداف صادرات النفط والغاز الروسية حيث تزن إدارة بايدن الآثار على أسواق النفط العالمية وأسعار الطاقة الأمريكية.

وتعد روسيا ثالث منتج للنفط في العالم وأكبر مصدر للنفط في الأسواق العالمية، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

وقالت الوكالة إن صادرات روسيا من الخام والمنتجات النفطية بلغت 7.8 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول.

وقررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا، المعروفة باسم أوبك + ، أمس، الحفاظ على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا في مارس على الرغم من ارتفاع الأسعار ، متجاهلة الأزمة الأوكرانية خلال محادثاتهم وتجاهل دعوات المستهلكين للمزيد. الخام.

في غضون ذلك، استمرت مخزونات النفط الأمريكية في الانخفاض. كانت الدبابات في مركز النفط الخام الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما عند أدنى مستوياتها منذ عام 2018 ، في حين انخفضت الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عامًا - وكان ذلك قبل إصدار آخر أعلنه البيت الأبيض يوم الثلاثاء بالترادف مع الدول الصناعية الأخرى.