بعثة من التصديري للصناعات الهندسية تعقد لقاءات مع كبرى الشركات في نيجيريا

كتبت- شيرين صلاح:

عقدت البعثة المصرية للمجلس التصديري للصناعات الهندسية عددا من اللقاءات الثنائية مع كبرى الشركات النيجيرية، بهدف تعزيز التعاون التجاري وزيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.

وبحسب بيان المجلس اليوم الثلاثاء، ينظم البعثة المجلس بالتعاون مع التمثيل التجاري المصري والاستشاري B2B.

وشارك في اللقاءات محمد ليري رئيس مجلس الأعمال المصري النيجيري، و opeyemi alaran رئيس رابطة أرباب العمل النيجيريين لغرف التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في نيجيريا NACCIMA، وفقا للبيان.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري، إن هناك عدة قطاعات مشاركة في البعثة، وهي "الأجهزة الكهربائية، والأجهزة المنزلية، ووسائل النقل، طلمبات ومراجل، ومكونات السيارات، والمعدات الزراعية، ومنتجات تشغيل المعادن".

وأشارت إلى استهداف زيادة الصادرات في وقت يصل متوسط الصادرات من القطاع الهندسي إلى نيجيريا حوالي 9.8 مليون دولار سنويا.

وأكدت أن دخول المنتجات المصرية السوق النيجيري يعد انجازًا كبيرًا، خاصة وأن أكبر رجال الأعمال والمستوردين حرصوا على التواجد ولقاء الشركات المصرية لعقد شراكات تجارية.

ووضع خطة محددة المعالم تستهدف زيادة نسبة صادرات القطاع إلى السوق الأفريقية 40%، بما يتوافق مع اتجاه الدولة نحو أفريقيا.