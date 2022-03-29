الجمارك: إحباط 3360 عملية تهريب خلال أول شهرين من 2022



كتب- مصطفى عيد:

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم إحباط 3 آلاف و360 عملية تهريب خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وأضاف غتوري، خلال تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القيمة الجمركية للمحاضر تبلغ 334 مليونًا و726 ألف جنيه، وبلغ إجمالي التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 594 مليونًا و249 ألف جنيه.

وأكد أن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الدولة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي.

وأوضح التقرير أنه تم تحرير 1718 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 55 مليونًا و96 ألف جنيه، و20 محضرًا لتهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة 82 مليونًا و429 ألف جنيه، و19 محضرًا لتهريب خمور بقيمة بلغت 34 مليونًا و234 ألف جنيه، و81 محضرًا للسجائر بقيمة 16 مليونًا و497 ألف جنيه.

وذكر أنه تم أيضا تحرير 4 محاضر للملابس الجاهزة بقيمة 161 ألف جنيه، و42 محضرًا تتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 4 ملايين و233 ألف جنيه، و173 محضرًا إثبات حالة وفرق القيمة بقيمة 56 مليونًا و602 ألف جنيه، و26 محضرًا لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 6 ملايين و929 ألف جنيه.

وأضاف التقرير أنه تم تحرير 23 محضرًا لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 12 مليونًا و669 ألف جنيه، و36 محضرًا تتعلق بتهريب أجهزة محمول ومستلزماتها بلغت مستحقات الجمارك عنها 23 مليونًا و695 ألف جنيه.

كما تم تحرير 27 محضرًا لتهريب أسلحة تبلغ قيمة مستحقاتها 205 آلاف جنيه، و19 محضرًا لتهريب أجهزة تصنت بقيمة مستحقة بلغت مليونًا و433 ألف جنيه، وفقا للتقرير.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 125 محضرًا لأصناف متنوعة مهربة بقيمة مستحقة 158 مليونًا و325 ألف جنيه، و42 محضرًا لسلع مرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 97 مليونًا و498 ألف جنيه، و15 محضرًا لتقديم فواتير بقيم أقل "تلاعب بالمستندات" بقيمة 9 ملايين و706 آلاف جنيه.

وتم أيضا تحرير 3 محاضر لتهريب كيماويات ومبيدات حشرية بقيمة مستحقة بلغت 354 ألف جنيه، ومحضر يتعلق بأصناف متنوعة من سيارات وأجهزة محمول وإكسسواراتها بقيمة مستحقة 15 مليونًا و277 ألف جنيه، وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أنه تم تحرير 93 محضرًا يتعلق بالضبط الجمركي للنقد الأجنبي، و7 محاضر لتهريب مشغولات ذهبية وفضية بقيمة مليون و537 ألف جنيه.