الملا يبحث مع أكبر شركة تعدين بجنوب أفريقيا رغبتها في الاستثمار بمصر

كتب- مصطفى عيد:

بحث المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مع بيتر ستينكامب، رئيس شركة هارموني جولد، والتي تعد أكبر شركة تعدين في جنوب أفريقيا والوفد المرافق له، الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال التعدين والبحث عن الذهب في ظل رغبة قوية من الشركة للاستثمار في مصر.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الثلاثاء، استعرض الملا، خلال اللقاء، التعديلات التي تم اجراؤها على قانون الثروة المعدنية والتي هيئت مناخا استثماريا جاذبا في مجال التعدين، والنتائج الإيجابية التي حققتها المزايدة الأخيرة للبحث عن الذهب والمعادن والتي نجحت في جذب أنظار كبريات شركات التعدين العالمية.

وأشار إلى أن استراتيجية تطوير قطاع التعدين تهدف إلى تحقيق قيمة مضافة من ثروات مصر التعدينية من خلال استغلال الخامات في الصناعات التحويلية ذات العائد الاقتصادي الكبير.

وقال الملا إن المزايدة الأخيرة التي تم طرحها للبحث عن الذهب حققت نجاحاً كبيراً رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، مشيراً إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متكاملة وتسهيلات لوجستية وموانئ ومطارات مما يوفر بيئة عمل متميزة للشركات العالمية العاملة في مجال التعدين.

وأضاف أن قطاع التعدين يعمل حالياً بالشراكة مع الشركات العالمية العاملة في مجال التعدين في مصر على إجراء عمليات مسح مغناطيسي لتوفير بيانات جيولوجية متكاملة لتساعد في جذب الشركات الراغبة في الاستثمار في مجال التعدين بمصر.

وأكد ستينكامب أن الشركة تسعى لتوسعة محفظة أعمالها خارج جنوب أفريقيا وأستراليا، وترغب في الاستثمار في مجال البحث عن الذهب في مصر، مشيدا بما لمسه على أرض الواقع من تحول كبير في مجال التعدين بمصر في ظل المناخ الاستثماري الجاذب الذي وفرته التعديلات الأخيرة في قانون الثروة المعدنية.

حضر اللقاء المهندس علاء خشب نائب وزير البترول للثروة المعدنية، وخالد الششتاوي رئيس هيئة الثروة المعدنية، وياسر رمضان نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية.