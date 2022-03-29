ارتفاع الملوخية والكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الكوسة والفاصوليا والملوخية بين 50 قرشا وجنيهين للكيلوجرام، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما تراجعت أسعار الباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي بين جنيه وجنيهين، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الفاكهة، اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5.5 و7.5 جنيه.

البطاطس بين 2.5 و4.5 جنيه.

البصل بين جنيه و1.75جنيه.

الكوسة بين 5.5 و7.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفاصوليا بين 13 و17 جنيها، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي بين 6 و8 جنيهات بتراجع جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 15 و18 جنيها.

الملوخية بين 7.5 جنيه و9 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الخيار الصوب بين 5.5 جنيه و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيه.

البرتقال البلدي بين 2.25 و3.25 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.