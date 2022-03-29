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تراجع البلطي وارتفاع البوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

10:28 ص الثلاثاء 29 مارس 2022
تراجع البلطي وارتفاع البوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

أسعار السمك

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كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر كيلو السمك البلطي 3 جنيهات، اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس ليتراوح بين 29 و35 جنيها.
وهبط سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيها، وانخفض سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 30 و60 جنيها.
وزاد سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 90 و190 جنيها، وصعد سعر كيلو البوري 5 جنيهات، ليتراوح بين 45 و60 جنيها.
وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

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