تراجع البلطي وارتفاع البوري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي 3 جنيهات، اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس ليتراوح بين 29 و35 جنيها.

وهبط سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيها، وانخفض سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 30 و60 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 90 و190 جنيها، وصعد سعر كيلو البوري 5 جنيهات، ليتراوح بين 45 و60 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.