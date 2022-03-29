كتبت-شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر مع بداية التعاملات، عند نفس مستواه أمس.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وزيادة سعر الدولار.

وارتفع سعر الدولار في البنوك بقيمة 2.63 جنيه، ليسجل 18.27 جنيه للشراء و18.37 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 653 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 840 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 980 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 نحو 1120 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 7840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من جلسة اليوم الثلاثاء بشكل طفيف، إلى نحو 1922 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.01%، في الساعث 9:16 صباحا بتوقيت القاهرة، فقا لبيانات وكالة بلومبرج.