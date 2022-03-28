كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال التعاملات، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفقا لقول ناجي فرج رئيس اللجنة الاقتصادية بشبعة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر جرام الذهب هبط 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم.

وأضاف فرج، أن هذه الفترة أفضل وقت لشراء الذهب، وذلك بعد هبوطه إلى مستوى أقل من ألف جنيه.

وتوقع فرج زيادة الأسعار الفترة المقبلة بالبورصات العالمية مره أخرى، وبالتالي انعاكسه على السوق المحلي أيضا بالارتفاع.

وذكر فرج، أن خلال الأسابيع الماضية ومع وتخطي سعر الجرام أكثر من ألف جنيه كانت حركة هناك إقبال على شراء الذهب للاستثمار من قبل المستهلكين، موضحا شراء المشغولات الذهبية والجنيهات الذهب.

وشهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي الأسابيع الماضية، وذلك تأثرا بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه.

وكان سعر الدولار صعد 2.63 قرشا منذ الأسبوع الماضي وحتى اليوم، ليسجل 18.27 جنيه للشراء و18.37 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 653 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 840 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 عند 980 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 1120 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب عند 7840 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميًا

هبط سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، إلى نحو 1935 دولارا للأوقية، بتراجع قدره 1.16%، في الساعة 4:09 عصرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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