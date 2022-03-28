أسعار بيتكوين تواصل الارتفاع وتزيد بأكثر من 2500 دولار في 24 ساعة

كتب- مصطفى عيد:

واصلت أسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة ارتفاعها الملحوظ خلال الأيام الأخيرة، وقفزت بنسبة 6.2% في تعاملات آخر 24 ساعة مسجلة أعلى مستوياتها في نحو 3 أشهر.

وبحسب منصة كوين ماركت كاب للعملات الرقمية، ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية إلى مستوى 47216 دولارا بزيادة نحو 2650 دولارا مقارنة بما كان عليه قبل 24 ساعة.

وزادت أسعار بيتكوين بنحو 13.7 ألف دولار بنسبة 40.9% من أقل مستوى له خلال العام الجاري حينما كان 33.5 ألف دولار في يوم 24 يناير الماضي.

ووصلت القيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى نحو 896.9 مليار دولار، وهو ما سجلت معها القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية المشفرة ككل نحو 2 تريليون و129.5 مليار دولار.

وارتفع سعر عملة إيثيريوم بذلك إلى مستوى 3343 دولارا بزيادة 6.7% خلال تعاملات آخر 24 ساعة، وهو ما زادت معه القيمة السوقية للعملة لتصل إلى 401.6 مليار دولار.

وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية، عزا محللون الحركات الإيجابية لأسعار بيتكوين إلى اتجاهات صعودية مختلفة كانت تتشكل طوال شهر مارس، بما في ذلك تضاؤل المعروض من البيتكوين في بورصات العملات المشفرة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كانت هناك أيضًا شائعات بأن دولًا أخرى قد تتخذ خطوات لاتباع السلفادور من خلال اعتماد البيتكوين كشكل قانوني.

وقال سيمون بيترز محلل في منصة eToro للتداول عبر الإنترنت، للصحيفة: "يعد الانتعاش القوي لمعظم العملات المشفرة الرئيسية أمرًا مشجعًا بشكل خاص في الوقت الحالي في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين الجيوسياسي العالمي، وكلاهما يميل إلى إبعاد المستثمرين عن الأصول الخطرة نحو الملاذات الآمنة".

وأضاف: "يمكن أن يكون لأسعار الفائدة على وجه الخصوص تأثير في استنزاف أسواق رأس المال، لذا فإن رؤية العملات المشفرة تعمل بقوة على الرغم من أن هذا دليل على القوة الفطرية التي يراها المستثمرون الآن في الحالة المستقبلية للعملات المشفرة".

والعملات الرقمية هي عملات افتراضية ليس لها وجود مادي وغير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.

وتعتمد العملات الرقمية في تعدينها على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من هذه العملات إلى النظام.

وتعد عملة بيتكوين هي العملة الرقمية الأشهر ولكنها ليست الوحيدة التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، حيث يصل عدد هذه العملات حاليا إلى آلاف خاصة بعد موجة الصعود الكبيرة الأولى لبيتكوين في 2017 والتي سلطت الضوء على هذا المجال والتداول فيه وبالتالي ظهور المزيد من هذه العملات.

وعلى منصة كوين ماركت كاب وحدها، يتم تداول نحو 9765 عملة رقمية مشفرة يأتي على رأسها بيتكوين، إلى جانب بعض العملات الرقمية الأخرى التي ذاع صيتها بعد ارتفاع أسعار بيتكوين وعدم قدرة البعض على تداوله، مثل عملات إيثيريوم، ودوجكوين، ولايتكوين، وغيرها.