شعبة الخضروات توضح أسباب ارتفاع الأسعار بالأسواق

كتبت-دينا خالد:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي، إن أسعار جميع أصناف الخضروات تشهد ارتفاعًا بالأسواق خلال الفترة الحالية.

وأرجع النجيب ارتفاع الأسعار إلى سوء حالة الطقس وبروده المناخ خلال الفترة الماضية وهو ما تسبب في تلف المحاصيل وتراجع المعروض بالأسواق في ظل زيادة الطلب قبل شهر رمضان وهو ما رفع الأسعار.

ووصل سعر كيلو الطماطم نحو 10 جنيهات بالأسواق، مقابل 5 جنيهات قبل الزيادة والكوسة 10 جنيهات، مقابل 6 جنيهات والملوخية 12 جنيها، مقابل 6 جنيهات قبل أسبوع.

وتراوح سعر الباذنجان الأبيض بين 15 و20 جنيها، مقابل 7 جنيهات، وذلك بسبب انتهاء العروة الشتوية، وسيعود للانخفاض مع ظهور بشائر العروة الصيفية، بحسب النجيب.

وتوقع النجيب أن تعاود الأسعار الانخفاض مع اعتدال الطقس وكلما اقترب فصل صيف، حيث تزيد إنتاجية المحاصيل.

ونصح النجيب المواطنين، بعدم شراء كميات كبيرة من الخضروات والتخزين بكميات كبيرة وشراء الاحتياجات الأساسية فقط حتى لا ترتفع الأسعار.