جمارك السويس تفرج عن 1387 سيارة بقيمة 273 مليون جنيه خلال فبراير



كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير من مصلحة الجمارك أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت نهائيًا خلال شهر فبراير الماضي عن 1387 سيارة ملاكي ونقل أشخاص وبضائع بقيمة إجمالية بلغت 273 مليونًا و160 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وأشار التقرير، الذي تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عن هذه السيارات بلغ حوالي 76 مليونًا و673 ألف جنيه.

وأوضح أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت عن 1305 سيارات ركوب ملاكي إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصي والتجاري، منها 832 سیارة "إعفاءات ذوي إعاقة" بقیمة إجمالية بلغت 238 مليونًا و518 ألف جنيه.

وأضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن تلك السيارات بلغت 44 مليونًا و236 ألف جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المُحصلة عن هذه السيارات 19 مليونًا و962 ألف جنيه، كما بلغت الأرباح التجارية والصناعية 36 ألف جنيه، بإجمالي إيرادات مُحصلة قدرها 64 مليونًا و235 ألف جنيه.

وذكر أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت نهائيًا عن 82 سيارة نقل بضائع وركاب، بقيمة 34 مليونًا و641 ألف جنيه، خلال فبراير الماضي.

وتم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عن هذه السيارات بقيمة 6 ملايين و358 ألف جنيه، وبلغت ضريبة القيمة المضافة 5 ملايين و739 ألف جنيه، وضريبة الأرباح التجارية والصناعية 339 ألف جنيه، بإجمالى إيرادات 12 مليونًا و438 ألف جنيه، وفقا للتقرير.

وأشار التقرير إلى أن عدد السيارات المفرج عنها بنظام الإفراج المؤقت من جمرك السويس، خلال شهر فبراير الماضي، وصل إلى 142 سيارة، فضلًا على 53 سيارة تم إعادة تصديرها، سبق الإفراج عنها بنظام "الإفراج المؤقت".