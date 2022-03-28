الصوت والضوء تعلن مواعيد عروضها في شهر رمضان

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية تعديل مواعيد عروضها في شهر رمضان في مناطقها (الأهرامات- أبو سمبل- الكرنك- فيلة).

وبحسب بيان الشركة اليوم الاثنين، فإن المواعيد جاءت لتتناسب مع مواعيد الإفطار وإتاحة الفرصة للرواد بالتواجد في العروض خلال الشهر الكريم.

سيكون العرض الأول في منطقة الأهرامات الساعة الثامنة والنصف مساء، ومنطقة الكرنك الساعة السابعة والنصف مساء، ومنطقتي فيلة وأبو سمبل الساعة الثامنة مساء، كما تتيح لكل الجنسيات من السياح خدمة سماعات الترجمة الفورية مجانا.

وقال محمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي للشركة، أنه قد تقرر تعديل مواعيد عروض الصوت والضوء خلال شهر رمضان الكريم لتصبح المواعيد مناسبة للمصريين والعرب والأجانب على أن يتم تعديلها مع أول أيام عيد الفطر المبارك، وفي إطار تنشيط حركة السياحة الثقافية بشكل اكبر وتعريف العالم ماهية الحضارة المصرية تمنح الشركة تخفيضات للمجموعات، والشركات على تذاكر العروض بكل المناطق.