المشاط تبدأ زيارة للإمارات للمشاركة في أسبوع المناخ الإقليمي



كتب- مصطفى عيد:

بدأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في عدد من الفعاليات ضمن جهود الحكومة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ودعم رؤية الدولة التنموية 2030، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين.

ومن المقرر أن تشارك وزيرة التعاون الدولي في عدد من الفعاليات الدولية رفيعة المستوى، من بينها منتدى المرأة في الحكومة ضمن فعاليات قمة الحكومات بدبي، إلى جانب عدد من المسئولين رفيعي المستوى.

كما تشارك الوزيرة في جلسة رفيعة المستوى ضمن أسبوع المناخ الإقليمي الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في دبي في الفترة من 28 إلى 31 مارس.

ويهدف هذا الحدث إلى استكشاف سبل تعزيز العمل المناخي ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على المنطقة وكيفية الانتقال إلى اقتصاد بدون انبعاثات ضارة، بمشاركة ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأطراف ذات الصلة كافة، وفقا للبيان.

وتتحدث وزيرة التعاون الدولي حول نتائج مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية بجلاسجو COP26، ورئاسة مصر للدورة السابعة والعشرين من المؤتمر، خلال جلسة وزارية برئاسة مشتركة من مريم بنت محمد سعيد، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، وبارتيسيا إسبينوزا، الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وتشارك الوزيرة في الحدث الذي تنظمه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي "UNFCCC"، وبمشاركة عدد من ممثلي شركاء التنمية، حول كيفية سد الفجوات المعرفية لجهود التكيف مع التغيرات المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال الزراعة الذكية والحلول التي تراعي التوازن البيئي.

كما تشارك وزيرة التعاون الدولي في حلقة نقاشية حول فرص تمويل التحول الأخضر في قارة أفريقيا، وفقا للبيان.