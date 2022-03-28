بنك التنمية الصناعية يوقع مذكرة لتمويل المستثمرين في المنطقة الحرة ببورسعيد

كتبت-منال المصري:

أعلن بنك التنمية الصناعية (IDB) توقيع مذكرة تفاهم أمس بشأن توفير التمويل اللازم للمستثمرين المتقدمين للحصول على وحدات بمول الفرما في بورسعيد.

وقال بيان من البنك اليوم إن وقع على المذكرة غادة البيلي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك التنمية الصناعية واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وأوضح البنك أن البروتوكول يأتي في إطار التعاون المثمر بين البنك والمحافظة في مجال تمويل المشروعات الخاصة بالشباب والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويهدف توقيع مذكرة التفاهم إلى قيام البنك بتوفير التمويل اللازم للمستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بمول الفرما التجاري ومنهم مصانع المنطقة الصناعية بجنوب الرسوة ببورسعيد، بالإضافة إلى مصانع منطقة الاستثمار بالمنطقة الحرة بالمدينة لعرض منتجاتهم مباشرة للجمهور.

وقالت غادة البيلي إن إتاحة التمويل للمستثمرين في جنوب بورسعيد، والمنطقة الاستثمارية سيكون من شأنه إتاحة فرص عمل للآلاف الشباب بالإضافة إلى تشجيع ودعم المنتج المحلي والحد من الاستيراد والمساعدة في تسويق منتجات المصانع وتقديم المنتجات للمستهلك مباشرة بدون وجود حلقات وسيطة وبأسعار تنافسية مما يعزز القوة الشرائية للمستهلكين.

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة تخطو خطوات ثابتة نحو التنمية الصناعية، حتى تصبح مدينة صناعية من الطراز الأول، وأحد أكبر المدن الصناعية في الشرق الأوسط، لافتا أن المحافظة شهدت إقامة كيانات صناعية كبرى جنوب بورسعيد.

وأشار إلى أن مشروع الـ 54 مصنعاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة يُعد أحد خطوات التجربة الرائدة في مجال الصناعات الصغيرة للشباب ببورسعيد.

كما يُعد نجاحاً جديدا لشباب المحافظة في مجال الصناعة والمصانع، والتي تنتج أجود وأفضل المنتجات، وذلك تماشياً مع خطوات المحافظة الثابتة نحو التقدم الصناعي الاستثماري في مجال الصناعات الصغيرة، والتي تنتج مختلف الصناعات وتساهم في دعم السوق المحلى وزيادة صادرات الدولة في دول أوروبا والشرق الأوسط، لافتا أن محافظة بورسعيد تصدر حوالي 54% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة، وتحولت من مدينة استهلاكية لمدينة صناعية من الطراز الأول.

وأوضح المحافظ أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات صارمة لتشجيع وحماية المنتج المحلي، وحققت إنجازا كبيراً في مجال الصناعة، وخلقت الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد، وأن المحافظة لا تدخر جهدا في دعم المستثمر الجاد لتحقيق مشروعات صناعية متنوعة تساهم في النهوض بالاقتصاد المصري وتجعل بورسعيد من أهم المدن الصناعية، لافتا أن المحافظة حريصة على تقديم الدعم لتمكين الشباب وتنمية الصناعات المحلية وإعلاء اسم مصر عاليا.

وأعلن المحافظ خلال توقيع مذكرة التفاهم عن بدء تشغيل مول الفرما في 15 رمضان المُقبل، داعياً أصحاب المصانع والمستثمرين من الشباب لسرعة التعاقد مع بنك التنمية الصناعية لتمويل مشروعاتهم داخل مول الفرما الجديد، لافتا أن المحافظة ستعمل على تسهيل كافة الإجراءات وسيتم تشغيل المول في هذه الفترة التي تعد موسما تجاريا وتجمع مختلف المناسبات لجميع طوائف المجتمع، لافتاً أن المول سيشهد إقبالا من جميع المحافظات.