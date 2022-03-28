ارتفاع الكابوريا.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الاثنين



كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 90 و170 جنيها.

وسجل سعر كيلو المكرونة السويسي بين 30 و65 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، ليتراوح بين 32 و35 جنيها.

ووصل سعر كيلو البوري إلى بين 45 و55 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.