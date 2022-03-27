بالصور.. رئيس البريد يتابع تنفيذ مبنى الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب- علاء حجاج:

زار الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد مبنى البريد المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمبنى ومراحل سير العمل به ومعدلات الإنجاز، مشدداً على سرعة الانتهاء من جميع المراحل المتبقية بأعلى معايير الجودة والالتزام بالجدول الزمني المقرر للتسليم استعداداً للانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة.

قال فاروق إن المقر الجديد للبريد المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة سيكون إضافة قوية ودعماً كبيراً لمنظومة العمل، حيث أنه تم اختيار تصميم المبني بعناية ليكون متفرداً ومعبراً عن الفكر والمفهوم الوظيفي الحديث باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، ويجمع بين التصميم الذكي والأداء المميز بالاعتماد على أحدث نظم العمارة المستدامة التي تسعى إلى تقليل آثار البيئة السلبية في المباني من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة للحفاظ على البيئة.

جدير بالذكر أن مبنى البريد بالعاصمة الإدارية يقع على مساحة 5383 متر مربع ويتكون من طابق أرضي يعلوه سبعة طوابق بالإضافة إلى طابقي بدروم وغرف خدمات بما يوفر جميع الاحتياجات من المرافق.