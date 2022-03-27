المالية تكشف حقيقة صرف منح للمواطنين لمواجهة ارتفاع الأسعار

كتب- مصطفى عيد:

أكدت وزارة المالية عدم وجود صفحات أو مواقع أخرى تابعة لها تروج لصرف الحكومة منحة مالية للمواطنين حلال الفترة الحالية وتطلب من المواطنين تسجيل بياناتهم.

وقالت الوزارة على صفحتها على موقع فيسوك، اليوم: "انتشرت مؤخرا بعض الصفحات تحمل اسم وشعار وزارة المالية على موقع التواصل الاجتماعي Facebook تروج لشائعة (صرف الحكومة لمنحة مالية لكل مواطن تستوفي فيه الشروط كمساعدة للطبقة الفقيرة على تجاوز الأزمة)، وكذلك الترويج لموقع إلكتروني يحمل شعار الوزارة ويطلب من المواطنين تسجيل بياناتهم للاستفادة من المنحة".

أهابت الوزارة بالمواطنين عدم إعطاء بياناتهم إلى أي من تلك الصفحات لأن من الممكن استخدامها بطرق غير شرعية، كما أنه لا توجد أي صفحة رسمية تابعة للوزارة وتحمل شعارها على موقع التواصل الاجتماعي Facebook سوى الصفحة الرسمية للوزارة والموثقة بالعلامة الزرقاء، وكذلك الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة.

وبحسب الوزارة، أكدت المالية أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه تلك الصفحات المزورة.