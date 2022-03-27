مليارديرات روسيا يخسرون 82 مليار دولار منذ بداية العام



كتب- مصطفى عيد:

سجل مجموع ثروات 23 مليارديرا روسيا بقائمة بلومبرج خسارة مجمعة بنحو 82 مليار دولار منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية جلسة يوم الجمعة الماضي، وهو ما جاء تزامنا مع مرور نحو شهر على الحرب الروسية الأوكرانية وفرض عقوبات غربية على روسيا.

وبحسب قائمة بلومبرج، وصل مجموع ثروات المليارديرات الروس الـ 23 بعد الخسارة إلى 275.8 مليار دولار في الوقت الحالي.

ومن بين المليارديرات الـ 23 لم ينجُ من الخسارة منذ بداية العام وحتى الآن سوى أندريه ميلينشينكو البالغ من العمر 50 عاما والذي ربح منذ بداية العام نحو 866 مليون دولار.

وكان أكثر المليارديرات الروس خسارة منذ بداية العام الجاري وحيد الأكبروف، حيث انخفضت ثروته بنحو 17.5 مليار دولار، لتصل ثروته إلى نحو 5.32 مليار دولار، وفقا لبيانات قائمة بلومبرج.

ويعد الملياردير جينادي تيمشينكو ثاني المليارديرات الأكثر خسارة منذ بداية العام حيث انخفضت ثروته بنحو 9.19 مليار دولار لتصل حاليا إلى نحو 13.2 مليار دولار.

وثالث المليارديرات الروس الأكثر خسارة هو ليونيد ميخلسون حيث تقلصت ثروته بنحو 8.29 مليار دولار منذ بداية العام لتصل إلى نحو 24.2 مليار دولار حاليا.

ويتصدر فلاديمير بوتانين قائمة المليارديرات الروس الأكثر ثراء بقيمة ثروة نحو 26.3 مليار دولار في المركز 51 عالميا، ثم ليونيد ميخلسون بقيمة ثروة 24.2 مليار دولار في المركز 59، ثم أليكسي مورداشوف بقيمة ثروة 21 مليار دولار في المركز 71 عالميا.

وفي المركز الرابع ضمن أثرياء روسيا فلاديمير ليسين بقيمة ثروة 20.8 مليار دولار في المركز الـ 72 عالميا بقائمة بلومبرج، ثم عليشر عثمانوف بقيمة ثروة 18.8 مليار دولار في المركز الـ 86 عالميا.