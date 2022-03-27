رئيس هيئة الرقابة المالية: ندرس عرض استحواذ أبوظبي الأول على هيرميس

قال محمد عمران، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، اليوم الأحد إن المجلس لا يزال يدرس الطلب المقدم من بنك أبوظبي الأول الإماراتي، للحصول على موافقتها على بدء الفحص النافي للجهالة لصفقة الاستحواذ على المجموعة المالية هيرميس.

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون الشرق بلومبرج "ندرس المستندات المقدمة، والهيئة ستصدر قراراها عندما يتم انتهاء المختصين بالهيئة من فحص الأوراق المقدمة".

وفي فبراير الماضي قالت المجموعة المالية هيرميس، إن مجلس إدارتها يدرس حاليًا عرض الشراء المقدم من بنك أبو ظبي الأول.

وأوضحت الشركة أنها تلقت عرض شراء مبدئي غير ملزم من بنك أبو ظبي الأول الإماراتي، لاستحواذ نقدي محتمل على حصة أغلبية بنسبة لا تقل عن 51% من أسهم رأس مال الشركة المصدري، بسعر شراء تقديري 19 جنيها للسهم.

وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان منفصل، تفاصيل عرض الشراء الإجباري المقدم من بنك أبوظبي الأول الإماراتي للاستحواذ على المجموعة المالية هيرميس.

وكانت وكالة بلومبرج، نشرت قبل أيام، نقلا عن مصادر إن صندوق الثروة السيادي "القابضة" (ADQ) التابع لحكومة أبو ظبي، يعتزم شراء حصص حكومية في شركات مصرية بقيمة تصل إلى ملياري دولار، من بينها البنك التجاري الدولي وفوري.