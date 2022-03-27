شعبة الأدوات الصحية: حرب أوكرانيا رفعت الأسعار بشكل كبير

كتبت- دينا خالد:

قال فوزي عبدالجليل رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن الأزمة الروسية الأوكرانية ورفع البنك الفيدرالي الأمريكي لنسبة الفائدة للمرة الأولى منذ 2018، تسببت في أزمة عالمية في سلاسل التوريد والإمداد ورفعت الأسعار بشكل كبير.

وأضاف عبد الجليل، في بيان اليوم الأحد، أن البنك المركزي المصري اتخذ إجراءات تتمثل في رفع أسعار الفائدة وقصر التعامل على الاعتمادات المستندية فقط في كافة العمليات الاستيرادية وإلغاء التعامل بمستندات التحصيل.

وأكد عبدالجليل، على أهمية استغلال رجال الأعمال المصريين والصناع لهذه الأزمة العالمية التي تعد فرصة كبيرة للتصنيع المحلي، ويجب أن تكون هناك خطة قومية لدراسة احتياجات السوق وتصنيعها محليا عوضا عن الاستيراد الذي يؤرق الدولة، فالوقت الآن مناسب جدا لتحول التجار للتصنيع وبشراكة أجنبية.

وأضاف عبدالجليل، أن اتحاد الغرف التجارية برئاسة إبراهيم العربي، ثبت الأسعار وفقًا للتعاقدات المبرمة قبل زيادة سعر صرف الدولار، حيث اتفقت وزارتا التجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، مع الاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة الالتزام بالتعاقدات المسبقة وفقًا للأسعار السارية قبل زيادة سعر صرف الدولار.

وكان سعر الدولار ارتفع بقيمة 2.63 جنيه منذ يوم الاثنين الماضي ليسجل اليوم 18.27 جنيه للشراء، و18.37 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلي.