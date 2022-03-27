ارتفاع ملحوظ في الأيام الأخيرة.. أسعار بيتكوين تتجاوز 44 ألف دولار



كتب- مصطفى عيد:

شهدت أسعار عملة بيتكوين الرقمية المشفرة ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة، وزادت بنسبة 6.6% في تعاملات آخر 7 أيام متجاوزة مستوى 44 ألف دولار.

وبحسب منصة كوين ماركت كاب للعملات الرقمية، ارتفع سعر عملة بيتكوين الرقمية إلى مستوى 44555 دولارا بزيادة نحو 2750 دولارا مقارنة بما كان عليه قبل أسبوع بالضبط.

ووصلت القيمة السوقية لعملة بيتكوين إلى نحو 846.5 مليار دولار، وهو ما سجلت معها القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية المشفرة ككل نحو 2 تريليون و15.8 مليار دولار.

وارتفع سعر عملة إيثيريوم بذلك إلى مستوى 3148 دولارا بزيادة 7.9% خلال تعاملات آخر 7 أيام، وهو ما زادت معه القيمة السوقية للعملة لتصل إلى 378 مليار دولار.

وبحسب وكالة بلومبرج، قال لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك"، منذ أيام، إن الحرب الروسية على أوكرانيا قد تؤدي إلى تسريع عملية التحول نحو الطاقة الخضراء، واستخدام العملات الرقمية.

ووفقا للوكالة أيضا، قالت مصادر مطلعة، إن شركة "إكسون موبيل" تدير برنامجاً تجريبياً باستخدام فائض الغاز الطبيعي في آبار نفط داكوتا الشمالية لتشغيل عمليات تعدين العملات المشفَّرة، كما تدرس فعل ذلك في مواقع أخرى حول العالم.

والعملات الرقمية هي عملات افتراضية ليس لها وجود مادي وغير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية.

وتعتمد العملات الرقمية في تعدينها على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر حول العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من هذه العملات إلى النظام.

وتعد عملة بيتكوين هي العملة الرقمية الأشهر ولكنها ليست الوحيدة التي ذاع صيتها في السنوات الأخيرة، حيث يصل عدد هذه العملات حاليا إلى آلاف خاصة بعد موجة الصعود الكبيرة الأولى لبيتكوين في 2017 والتي سلطت الضوء على هذا المجال والتداول فيه وبالتالي ظهور المزيد من هذه العملات.

وعلى منصة كوين ماركت كاب وحدها، يتم تداول نحو 9736 عملة رقمية مشفرة يأتي على رأسها بيتكوين، إلى جانب بعض العملات الرقمية الأخرى التي ذاع صيتها بعد ارتفاع أسعار بيتكوين وعدم قدرة البعض على تداوله، مثل عملات إيثيريوم، ودوجكوين، ولايتكوين، وغيرها.