سعر كيلو البانيه يسجل 100 جنيه مع اقتراب شهر رمضان

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار كيلو البانيه شهدت ارتفاعًا بالأسواق بقيمة تتراوح بين 10 جنيهات و15 جنيهًا، خلال الأيام الحالية.

ويتراوح سعر كيلو البانيه في الأسواق بين 95 جنيهًا و100 جنيه مقابل سعر يتراوح بين 85 و90 جنيهًا قبل أسبوعين.

وأرجع السيد، زيادة أسعار البانيه إلى ارتقاع أسعار الدواجن بالأسواق، ويعتبر هذا الأمر طبيعي مع صعود الداوجن بالأسواق.

ووفقا لقول السيد، فإن سعر كيلو الدواجن البيضاء يصل إلى 36 جنيهًا بالمزرعة اليوم الأحد، ليباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 40 و41 جنيهًا.

وسعر كيلو الداوجن البلدي يتراوح بين 39 جنيهًا بالمزرعة، ليصل للمستهلك بين 45 جنيهًا، بحسب السيد.

وذكر السيد، أن سعر كرتونة البيض يتراوح بين 52.5 و54.5 جنيه بالمزرعة، ويباع في الأسواق بين 56 و60 جنيهًا، باختنلاف نوعه.

ويتراوح سعر الكتكوت بين 8 و10 جنيهات، وفقا لقول رئيس الشعبة.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، ويحقق هذا الإنتاج اكتفاءً ذاتيًا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%، بحسب بيانات شعبة الدواجن.

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