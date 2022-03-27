وزير المالية: تطوير الصحة والتعليم والثقافة يتصدر اهتمامات الحكومة



كتب- مصطفى عيد:

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تطوير قطاعات الصحة والتعليم والثقافة يتصدر اهتمامات الحكومة، حيث تشهد الفترة المقبلة العديد من الإجراءات لتطوير الخدمات العامة من خلال تعزيز التعاون مع شركاء التنمية محليًا ودوليًا.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد، أوضح الوزير، خلال لقائه مع وفد من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" بالقاهرة، في إطار مساعي الدولة لإرساء دعائم التنمية المستدامة وفق "رؤية مصر 2030"؛ على نحو يسهم في تحسين حياة المواطنين، ويتضمن استدامة تطوير الخدمات المقدمة إليهم.

وأعرب الوزير، عن تقديره لمسيرة التعاون التنموي مع اليابان؛ باعتبارها من شركاء التنمية الدوليين، مؤكدا الحرص على الاستفادة من تجربتها الملهمة في مجال التنمية البشرية التي تعد نموذجًا رائدًا، وعنصرًا أساسيًا لدعم جهود التنمية في مواجهة ظاهرة الفقر وتحسين جودة الحياة، وزيادة فرص المواطنين في الحصول على العمل من خلال ما يكتسبونه من مهارات، واستكمال ما قامت به الدولة من جهود للارتقاء بالبنية الأساسية في مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف أن الحكومة تبذل كل جهودها للحفاظ على جودة الخدمات العامة، من خلال تعزيز نظم الحوكمة، وإرساء أفضل ممارسات الإدارة العالمية، والتخطيط الاستراتيجي.

وأكد الوزير حرص الحكومة على الاستفادة من الدعم المالي والفني المقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، خاصة ما يتصل بالتعاون المشترك في مجالات الصحة والتعليم والثقافة، من خلال مشروعات "التأمين الصحي الشامل"، و"المدارس المصرية اليابانية"، و"المتحف المصري الكبير".

وأشار إلى اهتمام الحكومة بتشجيع عودة الحركة السياحية اليابانية إلى مصر، خاصة في ظل تراجع جائحة كورونا، لما يمثله قطاع السياحة من أهمية للاقتصاد المصري، موضحًا أن هناك آفاقًا واسعة للعمل المشترك لتحقيق المزيد من التقدم خاصة على صعيد تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع اليابان.

وأكد وفد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" أن اليابان حريصة على تعزيز التعاون التنموى مع مصر، مع التركيز على دعم جهود التنمية البشرية في قطاعات الصحة والتعليم والثقافة، مشددا على استعداد الوكالة لتقديم الدعم الكامل لمنظومة "التأمين الصحي الشامل"، والمشاركة في تطوير "المدارس اليابانية" بمصر.

وأشار إلى اهتمام الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" بمتابعة جهود توفير الدعم الياباني لمشروعات البنية الأساسية، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون، خاصة ما يتعلق بمواجهة ظاهرة "التغيرات المناخية"، بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التغيرات المناخية السابع والعشرين "COP27" نوفمبر المقبل.

حضر اللقاء يوشيفومي أومورا الممثل الرئيسي لمكتب جايكا مصر، وكين كاتو ممثل رئيس جديد لمكتب جايكا مصر، وماساو شينو ممثل أول مكتب جايكا مصر، وميادة مجدي راغب ممثل أول قطري مكتب جايكا مصر.

كما حضر من وزارة المالية السفير الدكتور حسام حسين، مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ومي فريد، معاون الوزير للعدالة الاقتصادية، ونسرين لاشين، رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، ودعاء حمدي رئيس وحدة العلاقات الخارجية بوزارة المالية.