ارتفاع البطاطس وتراجع البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار البصل، والفاصوليا، والفلفل الرومي البلدي، والخيار الصوب، والخيار البلدي بين 55 قرشا وجنيهين للكيلوجرام، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

بينما ارتفعت أسعار البطاطس، والفلفل الحامي البلدي بين 25 قرشا و3 جنيهات، اليوم، وفقا لبيانات موقع سوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات الأخرى والفاكهة، اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و4.75 جنيه.

البطاطس بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

البصل بين جنيه و1.75جنيه، بتراجع 55 قرشا.

الكوسة بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين

الفاصوليا بين 12 و15 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 7 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 7 و9 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي بين 15 و18 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

الملوخية بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 3و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيه.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.