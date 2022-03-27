قفزة بسعر كيلو السمك البلطي.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر كيلو السمك البلطي 7 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق العبور عند أسعار أمس، ليتراوح بين 32 و35 جنيها.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات ليتراوح بين 30 و65 جنيها.

وهبط سعر كيلو الجمبري 30 جنيها، ليتراوح بين 90 و150 جنيها.

كما انخفض سعر كيلو البوري جنيها واحدا ليتراوح بين 44 و60 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا، ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.