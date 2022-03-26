أوراسكوم للإنشاءات تتصدر قائمة أغلى 10 علامات تجارية في مصر

كتب- علاء حجاج:

تصدرت شركة أوراسكوم للإنشاءات قائمة أغلى العلامات التجارية في مصر خلال 2022، بحسب مؤسسة "براند فاينانس".

وقدرت براند فاينانس قيمة العلامة التجارية لأوراسكوم للإنشاءات بـ 558 مليون دولار، وبفارق نحو 97 مليون دولار عن صاحب المركز الثاني.

وتعمل شركة أوراسكوم كونشتراكشون، في قطاع الإنشاءات والأعمال الهندسية، وتركز على تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وأفريقيا ووسط آسيا.

وجاء في المركز الثاني بالقائمة البنك الأهلي المصري بعد تقدير قيمة علامته التجارية بـ 461 مليون دولار، فيما جاءت الشركة الشرقية للدخان في المرتبة الثالثة من حيث قيمة العلامات التجارية بعد تقييم علامتها بـ 403 مليون دولار.

واحتل بنك مصر المركز الرابع بالترتيب بعلامة تجارية قيمتها 335 مليون دولار وخلفه البنك التجاري الدولي CIB بقيمة 319 مليون دولار على الترتيب.

وبحسب قائمة "براند فاينانس" احتلت الشركة المصرية للاتصالات المركز السادس بقائمة أغلى العلامات التجارية بـ 283 مليون دولار، ثم السويدي إلكتريك سابعا بـ 242 مليون دولار.

وجاءت شركة غبور أوتو في المركز الثامن بعد تقييم علامته التجارية بـ 184 مليون دولار ثم شركة ابن سينا فارما للأدوية تاسعا بـ 76 مليون دولار، وأخيرا في المرتبة العاشرة مجموعة طلعت مصطفى بعد تقدير قيمة علامتها التجارية بـ 72 مليون دولار.