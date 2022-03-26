ارتفاع الملوخية.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور خلال تعاملات السبت

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الفلفل الحامي البلدي، والملوخية، والخيار الصوب بين جنيه وجنيهين للكيلوجرام، خلال تعاملات اليوم السبت في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات الأخرى والفاكهة، اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و4.75 جنيه.

البطاطس بين 2.5 و4.25 جنيه.

البصل بين 1.5 و2.25 جنيه.

الكوسة بين 4 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 12 و18 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 7 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 12 جنيهات و14 جنيها، بارتفاع جنيهين.

الملوخية بين 4 و8 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الخيار الصوب بين 6 و8 جنيهات، بارتفاع جنيها.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيه.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.