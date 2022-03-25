وزير الاتصالات يبحث فرص جذب استثمارات يابانية لمصر

كتب- علاء حجاج:

بحث عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع أوكا هيروشى سفير اليابان فى القاهرة، فرص جذب الاستثمارات اليابانية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الجمعة.

واستعراض اللقاء، آليات تعزيز التعاون المشترك بين مصر واليابان فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاسيما المتعلقة بتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات الرقمية، وفقا للبيان.

وخلال اللقاء؛ أكد عمرو طلعت، تميز وقوة العلاقات الثنائية بين مصر واليابان على المستويين السياسى والاقتصادى؛ موضحا جهود الدولة لإقامة مجتمع رقمى متكامل وبناء مصر الرقمية؛ معربا عن تطلعه للتعاون مع اليابان فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تبادل الخبرات ونقل المعرفة لتوطين التكنولوجيا.

وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المقترحة التى يأتى على رأسها جذب الشركات اليابانية للاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى فى مجالات تصنيع الالكترونيات، وخدمات التعهيد، ومراكز ابداع مصر الرقمية التى تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إنشائها فى المحافظات لإتاحة التدريب التقنى ودعم الابداع التكنولوجى وريادة الأعمال لدى الشباب.

كما تناول اللقاء آليات دعم التعاون مع الجامعات اليابانية المتخصصة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجامعة مصر للمعلوماتية التى أنشأتها الوزارة فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك مع مبادرة بُناة مصر الرقمية التى تم اطلاقها لمنح الماجستير فى تخصصات تكنولوجية متعمقة.

وأعرب أوكا هيروشى سفير اليابان فى القاهرة، عن تطلع بلاده إلى توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والى تحقيق تعاون فاعل فى كافة المحاور المتفق على تضمينها فى مذكرة التفاهم التى تشمل عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك من أبرزها الاتصالات والذكاء الاصطناعى والخدمات البريدية، حسب البيان.