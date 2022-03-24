153 مليار جنيه حصيلة بيع شهادة الـ 18% ببنكي الأهلي ومصر في 4 أيام

كتبت- منال المصري:

قفزت حصيلة بيع شهادة الادخار ذات الفائدة المرتفعة 18% اليوم الخميس إلى نحو 153 مليار جنيه في أول 4 أيام من طرحها في بنكي الأهلي ومصر بحسب مسؤولين من البنكين لمصراوي.

وقرر بنكا الأهلي ومصر يوم الاثنين الماضي، طرح شهادة ادخار جديدة بفائدة مرتفعة بداية من الاثنين الماضي بعد إعلان البنك المركزي عن زيادة نسبة الفائدة1% لأول مرة من 5 سنوات، وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار.

وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن الشهادة تحظى بإقبال العملاء ووصل إجمالي حصيلة البنك من بيع الشهادات الجديدة ذات العائد 18% إلى 102 مليار حتى اليوم الخميس في أول 4 أيام من طرحها.

وقال محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إن الشهادة تحقق يوميا مبيعات كبيرة لزيادة إقبال العملاء على شرائها وبلغ إجمالي حصيلة البنك حتى نهاية تعاملات اليوم الخميس من بيعها 51 مليار جنيه في أول 4 أيام فقط من طرحها.

وأتاح بنكا مصر والأهلي المصري شراء شهادة 18% سنويا من خلال خدمة الإنترنت البنكي، تجنبا لزيادة الكثافة داخل الفروع وتوفير وقت وجهد العملاء.

وقال مسؤولو الفروع في بنكي الأهلي ومصر، إن بيع شهادة 18% للعملاء متاح من خلال الفروع والكول سنتر وكذلك الإنترنت البنكي للعميل الحق في شرائها في أي وقت يرغب وبأي طريقة من الثلاثة بعد إدراجها أمس على النظام الإلكتروني لكل بنك.