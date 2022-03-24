رئيس "إيتيدا": انخفاض قيمة العملة يعزز من القدرة التنافسية لقطاع التعهيد



كتب- علاء حجاج:

بحث المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، مع وفد فرنسي برئاسة ريجيس مونفرو، رئيس مجلس الأعمال المصري- الفرنسي المشترك بمجلس أرباب الأعمال الفرنسي (MEDEF)، أوجه التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المعلومات.

كما بحث الجانبان فرص الاستثمار المتاحة بقطاع التعهيد والخدمات العابرة للحدود، ومجال الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الرقمية، والمدن الذكية، حيث تسعى الهيئة إلى تعزيز تنافسية مصر في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة بما يساهم في تسريع نمو اقتصاد المعرفة، وفقا لبيان من الهيئة اليوم الخميس.

حضر الاجتماع ممثلو عدد من الشركات الفرنسية العاملة بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضمنها Valeo, Orange, IDEMIA, ATOS, Alstom، بالإضافة إلى عدد من مسئوولي السفارة الفرنسية بالقاهرة، وذلك على هامش انعقاد منتدى الأعمال المصري- الفرنسي في مصر.

وأكد محفوظ أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يمثل نموذجا رائدا في جذب الاستثمارات الفرنسية إلى مصر بفضل مكانتها العالمية كوجهة مفضلة للاستثمار ومقصدا متميزا للشركات العالمية لما تقدمه من فرص متميزة في مجال تصدير الخدمات وانخفاض تكلفة الأعمال مقارنة بالدول الأخرى.

وأوضح أن ذلك يأتي خاصة في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي بما يعزز من القدرة التنافسية لقطاع التعهيد، وذلك بجانب ما تتمتع به مصر من وفرة في الكوادر الشابة والمهارات التقنية المحترفة والتعدد اللغوي بما يلبي حاجة السوق الفرنسية والأوروبية على وجه العموم، وكذلك الأهمية الاستراتيجية لموقعها الجغرافي بالنسبة للدول الأوروبية.

كما تم خلال اللقاء استعراض استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع شركة "إيرنست أند يونج" الاستشارية العالمية، وعرض مجموعة الحوافز الجديدة التي توفرها الهيئة لجذب الاستثمارات وتشجيع الشركات الموجودة بالسوق المصري على التوسع في عملياتها.