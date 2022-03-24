هبوط جديد بسعر الدولار اليوم في 10 بنوك مع منتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه في 10 بنوك بقيمة تتراوح بين 4 قروش و13 قرشا مع منتصف التعاملات، مقارنة بتعاملات الصباح.

وفيما يلي يرصد مصراوي سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في 10 بنوك تعمل في السوق المصرية.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 18.28 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، و18.38 جنيه للبيع بتراجع 4 قروش.

بنك مصر: 18.28 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، و18.38 جنيه للبيع بتراجع 4 قروش.

بنك الإسكندرية: 18.25 جنيه للشراء بتراجع 7 قروش، و18.35 جنيه للبيع بتراجع 7 قروش.

بنك القاهرة: 18.28 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، و18.38جنيه للبيع بتراجع 4 قروش.

البنك التجاري الدولي: 18.25 جنيه للشراء بتراجع 7 قروش، و18.35جنيه للبيع بتراجع 7 قروش.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.28 جنيه للشراء بتراجع 4 قروش، و18.38 جنيه للبيع بتراجع 4 قروش.

بنك البركة: 18.27 جنيه للشراء بتراجع 5 قروش، و18.37 جنيه للبيع بتراجع 5 قروش.

بنك قناة السويس: 18.26 جنيه للشراء بتراجع 8 قروش، و18.36 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

بنك كريدي أجريكول: 18.24 جنيه للشراء بتراجع 8 قروش، و18.34 جنيه للبيع بتراجع 8 قروش.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.32 جنيه للشراء بتراجع 16 قرشا، و18.42 جنيه للبيع بتراجع 13 قرشا.