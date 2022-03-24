توقعات بارتفاع أسعار الأثاث 30% بالأسواق بعد زيادة الدولار وحرب أوكرانيا

كتبت- شيرين صلاح:

توقع مصنعون ومستوردو أخشاب ارتفاع أسعار الأثاث في الأسواق بنسبة 30% نتيجة تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا وزيادة سعر الدولار الأخيرة.

وتستورد مصر الأخشاب بنسبة 100% من الخارج، من العديد من الدول وتعتمد على روسيا وأوكرانيا في استيراد جزء كبير من الأخشاب لتصنيع المنتجات الخشبية تامة الصنع، وفقا لقول متعاملين بسوق الأخشاب.

وقال محمود أبو شوشة، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث في اتحاد الصناعات، لمصراوي، إن هناك توقعات بارتفاع أسعار الأثاث في مصر بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أبو شوشة أن الزيادة المتوقعة تأتي نتيجة لتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث تعتمد مصر على الدولتين في استيراد جزء كبير من الأخشاب، بالإضافة إلى زيادة أسعار الدولار مقابل الجنيه التي حدثت خلال الأسبوع الجاري.

وارتفع سعر الدولار بقيمة 2.64 جنيه، ليسجل سعر الشراء إلى 18.28 جنيه، وسعر البيع إلى 18.38 جنيه، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

وذكر شوشة أن المصنعين يدرسون حاليا تكلفة زيادة قيمة الأخشاب وتكلفة ارتفاع الدولار على كل قطعة مصنعة خلال الفترة الحالية.

وتوقع محسن التاجوري، عضو شعبة المستوردين وأحد مستوردي الأخشاب، أيضا ارتفاع أسعار الأثاث بنسبة 30% خلال الفترة المقبلة بالأسواق.

وقال التاجوري إن متر خشب السويد ارتفع إلى بين 13 و14 ألف جنيه خلال الفترة الماضية مقابل سعر يتراوح بين 7200 و7300 جنيه قبل الزيادة.

وفقا لقول شوشة عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، فإنه على سبيل المثال سيرتفع متوسط سعر غرفة النوم إلى 32 ألف جنيه مقابل 25 ألف جنيه قبل الزيادة

وعن حالة السوق المحلي، ذكر أبو شوشة أن هناك توقعات بهدوء في حركة البيع والشراء للسوق المحلي خلال الفترة المقبلة بعد الزيادة المتوقعة، ويعتبر هذا أمرا طبيعيا في حالة حدوث ارتفاعات بالأسعار.