قطاع الأعمال: صرف تعويضات بأكثر من مليار جنيه لـ 3500 عامل بـ "الحديد والصلب"

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الخميس، إنه تم صرف تعويضات بأكثر من مليار جنيه لعمال في شركة الحديد والصلب (تحت التصفية).

وأوضحت الوزارة، أنه يتم صرف تعويضات العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية (تحت التصفية) حرصا على حقوق ومصالح العمال وأن عدد العاملين الذين صرفوا مستحقاتهم حتى الآن نحو 3500 عامل.

وبلغ إجمالي المبالغ المنصرفة تعويضات للعاملين نحو مليار و 137 مليون جنيه، وجاري استكمال صرف التعويضات للعدد المتبقي من العاملين، وفقا للبيان.

وأوضحت أن هذا يأتي تفعيلا لاتفاقية العمل الجماعية الخاصة بالعاملين بشركة الحديد والصلب (تحت التصفية) والمحررة بتاريخ 30/9/2021، والتي تمت تحت رعاية وزارتي قطاع الأعمال العام والقوى العاملة، لاستفادة العاملين من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ السن القانونية.