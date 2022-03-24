تراجع الملوخية والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بسوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الفلفل الحامي البلدي، والملوخية، والخيار الصوب بين جنيه وجنيهين للكيلوجرام، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات الأخرى والفاكهة، اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و4.75 جنيه.

البطاطس بين 2.5 و4.5 جنيه.

البصل بين 1.5 و2.25 جنيه.

الكوسة بين 4 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 12 و20 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 7 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و12 جنيها، بتراجع جنيهين.

الملوخية بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب بين 6 و7 جنيهات، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي بين 4 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال أبو سرة بين 2.5 و6.5 جنيه.

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

اليوسفي بين 2.5 جنيه و6 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و12 جنيها.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.