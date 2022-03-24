تراجع البلطي وارتفاع البوري.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق العبور مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 25 و28 جنيها،

كما هبط سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيها.

وصعد سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 30 و70 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيها، كما صعد سعر كيلو البوري ليتراوح بين 45 و60 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.