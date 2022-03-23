بعد ارتفاع الدولار والنفط.. اتجاه لرفع أسعار البنزين في مطلع أبريل



كتب- أحمد السيد:

قال مصدر حكومي إن اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، ستعقد اجتماعها لتحديد أسعار المواد البترولية للربع الثاني من العام الحالي (أبريل- يونيو)، في بداية الشهر المقبل.

وبحسب المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، فإن اللجنة ستناقش التقرير الخاص بأسعار البترول العالمية والتي تتجاوز حاجز 110 دولارات للبرميل حاليا، لاتخاذ القرار النهائي الخاص بأسعار المواد البترولية تمهيدا لعرض قرار وزيري البترول والمالية، على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي بتحديد أسعار المواد البترولية الجديدة.

وتوقع المصدر زيادة أسعار المنتجات البترولية خلال الربع القادم نتيجة ارتفاع أسعار النفط العالمية وسعر الصرف.

وذكر أن التقرير سيتضمن تغير أسعار البترول العالمية، حيث سيتم حساب متوسط سعر النفط العالمي خلال الربع المنتهي في مارس الحالي، للاسترشاد به، بالإضافة إلى تغير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأشار المصدر إلى أن قرار اللجنة سيكون متوافقا مع قرار رئيس الوزراء بألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية اعتبارا من نهاية يونيو 2019، حيث تقوم الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر.

وتسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، حسب التغير في عناصر التكلفة، ولكن بحد أقصى 10% كل 3 أشهر، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

ورفعت لجنة تسعير المواد التبرولية خلال فبراير الماضي أسعار البنزين للمرة الرابعة على التوالي بنحو 25 قرشا، ليصل سعر بنزين 80 إلى 7.25 جنيه للتر، وسعر بنزين 92 إلى 8.50 جنيه للتر، وسعر بنزين 95 إلى 9.50 جنيه للتر.

وقررت اللجنة خلال فبراير الماضي تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وقدرت وزارة المالية متوسط سعر برميل خام برنت 60 دولارًا خلال العام المالي الحالي، وفقًا لما أظهره البيان المالي لموازنة العام الجديد 2021-2022، مقابل 61 دولارا كمتوسط سعر برميل خام برنت خلال العام المالي الماضي.