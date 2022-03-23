بوتين يرد بقوة على العقوبات.. ويمنع قبول مدفوعات الغاز بغير الروبل

في رد قوي على العقوبات التي فرضتها أمريكا على روسيا بسبب الحرب الأوكرانية، قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء عدم قبول مدفوعات بيع الغاز والنفط الروسي إلا بالروبل الروسي.

وقال إن روسيا سوف تطلب من الدول التي وصفها "بغير الصديقة " الدفع مقابل الغاز الروسي بعملة الروبل الروسية، بحسب ما ذكرته وكالة انترفاكس اليوم الأربعاء.

وأصدر بوتين الأوامر للبنك المركزي والحكومة بوضع خطة للتعامل مع أوروبا بالروبل الروسي.

وأضاف بوتين أن روسيا سوف تستمر في توريد الغاز، ولكنها سوف تغير عملة الدفع.

وتمد روسيا العالم بنحو 12% من احتياجات البترول، بينما تبلغ نسبة الغاز الطبيعي 17%، تذهب نسبة كبيرة منه تذهب إلى أوروبا.

وتعد روسيا ثاني أكبر مُصدر للنفط في العالم، وتنقل نحو 7 ملايين برميل في اليوم من النفط ومشتقاته.

وتشير بيانات "Eurostat" إلى أن روسيا تمد أوروبا بنحو 41% من إمدادات الغاز الطبيعي التي تستوردها من العالم.

وكانت أمريكا ودول أوروبا فرضت عقوبات مالية على شخصيات روسية جراء حربها على أوكرانيا، كما تضمنت العقوبات حظر أمريكا استيراد النفط الروسي ومشتقاته، كما استبعدت بنوكًا روسية من نظام سويفت المالي العالمي.

وكانت روسيا قد أعلنت عن قائمة للدول غير الصديقة ضمن أمريكا ودولًا من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وفي أعقاب قرار بوتين انخفض سعر الدولار مقابل الروبل الروسي بنسبة 4.65% ليسجل 100.3 روبل.

كما قفز سعر النفط بنسبة 4.2% إلى 120.3 دولار للبرميل، بحسب بيانات CNBC.

وانخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة تخطت 1%، وتراجع مؤشر داكس بنسبة 1.46% وكاك بنسبة 1.17% وفوتسي بنسبة 0.18%.

وتراجعت مؤشرات البورصة الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم وتراجع مؤشر داون جونز بنسبة 0.52% ومؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.56% ومؤشر ناسداك بنسبة 0.73%.