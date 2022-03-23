بلومبرج: صفقة الاستحواذ الإماراتية تتضمن أبو قير للأسمدة والإسكندرية للحاويات

كتبت – شيماء حفظي:

نقلت وكالة بلومبرج، عن مصدر لم تسمه اليوم الأربعاء، أن صفقة مصرية إماراتية، لشراء حصص في شركات تتضمن شركة أبو قير للأسمدة، ومصر لإنتاج الأسمدة موبكو، والإسكندرية لتداول الحاويات.

وتبلغ حصة الحكومة في شركة أبو قير للأسمدة أكثر من 70% (تتركز أكبرها لدى بنك الاستثمار القومي والهيئة العامة للبترول) وباعت مؤخرًا 10% من أسهمها في البورصة مقابل 2.2 مليار جنيه.

وتبلغ نسبة ملكية الحكومة في الإسكندرية لتداول الحاويات 95% بينها 55.4% للشركة القابضة للنقل البحري والبري، و39.6% لهيئة ميناء الإسكندرية، وهي واحدة من الشركات التي أعلنت الحكومة نيتها التخلي عن حصة إضافية منها ضمن برنامج الطروحات.

وكانت بلومبرج، نشرت قبل أيام، نقلا عن مصادر إن صندوق الثروة السيادي "القابضة" (ADQ) التابع لحكومة أبو ظبي، يعتزم شراء حصص حكومية في شركات مصرية بقيمة تصل إلى ملياري دولار، من بينها البنك التجاري الدولي وفوري.

وأعلنت البورصة اليوم تنفيذ صفقة من الحجم الكبير بقيمة 1.5 مليار جنيه على أسهم فوري دون أن تعلن أطرافها.