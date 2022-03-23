مطور فندق شبرد يدرس المشاركة في تطوير "كونتننتال"

كتبت – شيماء حفظي:

تدرس شركة الشريف السعودية، المشاركة في تطوير فندق كونتننتال، الذي تعتزم الشركة القابضة للسياحة طرحه للشراكة مع القطاع الخاص، على غرار فندق شبرد.

وقال نواف بن فايز الشريف الرئيس التنفيذي لمجموعة "الشريف" السعودية، في تصريحات على هامش توقيع اتفاقية إدارة فندق شبرد، "ندرس جدوى المشاركة في تطوير كونتننتال وإذا وجدنا نفع سنتقدم بعرض بالتأكيد"، كما أن الشركة ستضخ نحو 1.5 مليار جنيه لتطوير فندق شبرد، المتوقع الانتهاء منه خلال العام المقبل.

وتسعى القابضة للسياحة لطرح فندق كونتتنال أمام المستثمرين من القطاع الخاص، للشراكة لتطويره بعد إخلائه من البائعين وتعويضهم بنحو 5 ملايين جنيه، وقرب الانتهاء من هدمه تمهيدًا لتطويره.

تقدمت الشركة أيضًا بخطاب رغبة للمشاركة في إنشاء شركة لتأسيس وإدارة محطات شحن السيارات الكهربائية التي طرحتها الوزارة مؤخرًا، وفقا لفواز.

ولدى المجموعة، شراكة مع شركة أمريكية تعمل في نشاط الشواحن الكهربائية وشركة كورية، وتعمل في تركيب الشواحن الكهربائية للسيارات، وتسعى لنقل خبرتها في هذا المجال إلى مصر.

كما تستهدف الشركة الاستثمار في العاصمة الإدارية لبناء مول تجاري بالتعاون مع شركة البروج بتكلفة نحو 300 مليون جنيه، وفقا للرئيس التنفيذي.

وقال إن الشركة استثمرت نحو 3 مليارات جنيه في مصر منذ بداية عملها في قطاعي التطوير الفندقي والمقاولات مع شركة نقل الكهرباء، كما تدرس الفرص الاستثمارية في قطاعي الفنادق والصناعة في بورسعيد.