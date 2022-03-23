الضرائب: الجمعة والسبت المقبلان أيام عمل مع قرب انتهاء موسم الإقرارات



كتب- مصطفى عيد:

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تقرر استمرار العمل بجميع المناطق الضريبية والمأموريات التابعة لها حتى الساعة السادسة مساءً من كل يوم عمل، وذلك اعتبارًا من أمس الثلاثاء وحتى يوم الخميس بعد المقبل 31 مارس 2022.

وأضاف عبد القادر أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير المالية للتيسيير على الممولين بمناسبة قُرب انتهاء موسم الإقرارات الضريبية عن سنة 2021 للأشخاص الطبيعيين في نهاية مارس 2022.

وأشار إلى أنه سيتم اعتبار يومي الجمعة والسبت 25 و26 مارس 2022 أيام عمل، وذلك لاستقبال الممولين؛ لتقديم الدعم الفني لهم ولمساعدتهم في تقديم إقراراتهم الضريبية السنوية عن ضريبة الدخل عن العام المالي المنقضي 2021.

ودعا عبد القادر كافة الممولين إلى الاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المأموريات الضريبية لمساعدتهم في تقديم إقراراتهم الضريبية على نحو صحيح، مطالبًا جميع الممولين بسرعة تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية تجنبًا لوقوعهم تحت طائلة القانون.