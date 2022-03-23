القابضة للسياحة: لا ننوي دمج شركة عمر أفندي مع "صيدناوي" و"هانو"

كتبت – شيماء حفظي:

تدرس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، موقف شركة عمر أفندي المخطط نقلها إلى القابضة، ضمن قطاع التجارة الداخلية.

وقالت ميرفت حطبة رئيسة مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إنه سيتم نقل شركة عمر أفندي محملة بجزء من مديونياتها، على أن يتم تحليلها ووضع استراتيجية لتطويرها خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت حطبة، أن الشركة القابضة لن تتدخل في تسوية النزاع القائم بين الشركة والمستثمر السعودي بعد عودتها من الخصخصة، كما أنها لا تنوي دمجها في شركات التجارة الحالية في الوقت الراهن.

ويتبع الشركة القابضة للسياحة شركات تجارة داخلية تتضمن (بنزايون - هانو - الأزياء الراقية - صيدناوي) والتي تم دمجها في شركتين فقط، فيما تتبع شركة عمر أفندي حاليا الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات سابقة لمصراوي، إنه سيتم نقل 4 شركات كانت تابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إلى تبعية الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إضافة لنقل عمر أفندي أيضا للقابضة للسياحة ليصبح كل شركات التجارة الداخلية تحت مظلتها، على أن يتم تعديل اسمها إلى القابضة للسياحة والفنادق والتجارة.

وتمتلك عمر أفندي، 70 فرعًا تشمل الفروع المملوكة للشركة، والمؤجرة أيضًا، ويعمل في الشركة 2500 عامل، من بين هذه الفروع نحو 5 فروع تعمل بالمشاركة مع القطاع الخاص بشكل كلي، وبعض الفروع بشكل جزئي.