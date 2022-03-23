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ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

10:41 ص الأربعاء 23 مارس 2022
ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة.. أسعار السمك اليوم في سوق العبور

سوق السمك

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كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق العبور مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 26 و28 جنيها.

وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و130 جنيها.

وزاد سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و170 جنيها.

وتراجع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 30 و65 جنيها.

واستقر سعر كيلو البوري ليتراوح بين 45 و55 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

سوق السمك سعر البلطي سعر البوري سعر المكرونة
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