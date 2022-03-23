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ايديتا ترفع أسعار منتجات المخبوزات.. "مولتو" بـ 7 جنيهات

10:08 ص الأربعاء 23 مارس 2022
ايديتا ترفع أسعار منتجات المخبوزات.. "مولتو" بـ 7 جنيهات

إيديتا للصناعات الغذائية

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كتبت – شيماء حفظي:

رفعت شركة ايديتا للصناعات الغذائية، أسعار منتجاتها في قطاعي المخبوزات والويفر بين جنيه وجنيهين، بحسب بيان من الشركة للبورصة اليوم الأربعاء.

وزاد سعر منتجات المخبوزات(مولتو) التي يبلغ سعرها 4 جنيهات إلى 5 جنيهات، وأسعار المنتجات من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات، وفقا للبيان.

كما رفعت الشركة سعر منتجات فريسكا بار التي يبلغ سعرها 2 جنيه إلى 3 جنيهات.

وإيديتا من أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر، تأسست في 1996، وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.

ايديتا البورصة مولتو فريسكا
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