ايديتا ترفع أسعار منتجات المخبوزات.. "مولتو" بـ 7 جنيهات

كتبت – شيماء حفظي:

رفعت شركة ايديتا للصناعات الغذائية، أسعار منتجاتها في قطاعي المخبوزات والويفر بين جنيه وجنيهين، بحسب بيان من الشركة للبورصة اليوم الأربعاء.

وزاد سعر منتجات المخبوزات(مولتو) التي يبلغ سعرها 4 جنيهات إلى 5 جنيهات، وأسعار المنتجات من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات، وفقا للبيان.

كما رفعت الشركة سعر منتجات فريسكا بار التي يبلغ سعرها 2 جنيه إلى 3 جنيهات.

وإيديتا من أكبر شركات الصناعات الغذائية في مصر، تأسست في 1996، وهي متخصصة في صناعة الكعك والبسكويت والكرواسون، ومن أشهر منتجاتها مولتو وتوينكيز وتودو وبيك رولز وفريسكا.