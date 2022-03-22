سعر الدولار اليوم الثلاثاء في 10 بنوك بعد ارتفاعه لليوم الثاني

كتبت- شيرين صلاح:

قفز سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه في 10 بنوك مع نهاية التعاملات، مقارنة بختام تعاملات أمس.

وشهد سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفاعًا منذ أمس الأحد وحتى اليوم بأكثر من 17.7%.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% بشكل مفاجئ وذلك في اجتماع استثنائي أمس الاثنين للجنة السياسة النقدية.

وطرح بنكا الأهلي المصري ومصر شهادة جديدة أجل عام بعائد 18% سنويا ويصرف بدورية شهرية.

وفيما يلي يرصد مصراوي سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في 10 بنوك تعمل في السوق المصرية.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشا.

بنك مصر: 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشا.

بنك الإسكندرية: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشا.

بنك القاهرة: 18.45 جنيه للشراء، و18.55جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشا.

البنك التجاري الدولي: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشا.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشا.

بنك كريدي أجريكول: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشا.

بنك البركة: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشا.

بنك قناة السويس: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشا.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 17.75 جنيه للشراء، و17.82 جنيه للبيع بزيادة 73 قرشا.